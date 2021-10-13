Москва, 13 октября, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Странам СНГ нужно сосредоточиться на поддержании должного уровня международной безопасности. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ.

Cis.minsk.by СНГ

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"За прошедшие годы мы убедились, что тесное партнёрство ваших ведомств заметно укрепляет безопасность на пространстве Содружества, помогает более эффективно бороться с общими угрозами, среди которых — международный терроризм, экстремизм, нелегальный оборот оружия и наркотиков, транснациональная преступность, незаконная миграция», — заявил Путин.

«Вместе с тем надо двигаться дальше. Повышать уровень взаимодействия по всем ключевым направлениям. Особое значение для обеспечения безопасности СНГ является нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана», — указал он.