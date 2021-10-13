Москва, , 20:09 — REGNUM Страны СНГ за прошедшие десятилетия научились эффективно координировать работу в сфере безопасности государства и общества. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ.

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«Хорошо понимаем, что сегодня, в XXI веке, объединяя свои усилия и потенциалы, страны СНГ способны гораздо эффективнее решать самые масштабные задачи национального развития, выступая как партнёры и союзники, вместе работать ради успешного и благополучного будущего», — заявил Путин.

«Особо отмечу, что за прошедшие десятилетия органы безопасности и разведслужбы стран Содружества стремились тесно координировать свою работу по обеспечению безопасности государства и общества, защите прав и свобод граждан. И на этом пути добились значимых результатов», — указал он.