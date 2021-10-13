Москва, 13 октября, 2021, 20:02 — ИА Регнум. СНГ зарекомендовал себя в качестве эффективной и важной организации. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Республики СНГ — экономика

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«В этом году СНГ исполняется 30 лет. Всё это время наша организация неизбежно сталкивалась с непростыми испытаниями динамично меняющегося мира на фоне многих факторов неопределённости. Стремилась действовать на принципах равноправия и взаимного учёта интересов», — заявил Путин.

«Фактически сохранило позиции самого крупного по составу участников объединения на постсоветском пространстве и, подчеркну, служит авторитетной, а порой и незаменимой площадкой для конструктивного диалога и многопланового взаимодействия наших государств», — указал он.