Бишкек, 13 октября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Богатые люди должны платить больше налогов, но могут рассчитывать на льготы, если создают рабочие места. Об этом заявил председатель правительства Киргизии Акылбек Жапаров на заседании парламента сегодня, 13 октября.

Цитата из мс Утиные истории. 1987. США Богач

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«Во всем мире так. Олигархов не должно быть, но богатых должно становиться больше», — озвучил свою позицию по этой теме новоназначенный премьер-министр.

Также высокопоставленный чиновник пообещал увеличить бюджет республики в 2022 году — до 400 млрд сомов (338,8 млрд рублей), в 2023 году — до 500 млрд сомов (423,5 млрд рублей) и в 2024 году — до 600 млрд сомов (508,2 млрд рублей).

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