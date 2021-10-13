Москва, 13 октября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Российская оппозиция не страдает, никто в России её законной деятельности не препятствует, заявил 13 октября президент страны Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Daphne-scott.com Критика

Владимир Путин «Что касается оппозиции, она у нас работает, жива, критикует власть, причём критикует так жёстко, повторю ещё раз, как, может быть, в других странах этого не делают».

Говоря о деятельности оппозиционных СМИ в России, глава государства добавил, что их «никто не трогает».

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