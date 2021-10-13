Москва, 13 октября 2021, 17:34 — REGNUM К трагедии привела политика США в отношении Афганистана, заявил 13 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».
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Отметив, что никакому народу нельзя навязывать «демократию» и «свободу», Путин привёл в пример США:
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