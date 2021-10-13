США влезли в Афганистан, не считаясь с местными традициями – Путин
Москва, 13 октября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. К трагедии привела политика США в отношении Афганистана, заявил 13 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Выход. Армия США. Афганистан
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Отметив, что никакому народу нельзя навязывать «демократию» и «свободу», Путин привёл в пример США:
«Вот Соединённые Штаты влезли в Афганистан, не считаясь с традициями, культурой и историей афганского народа, результат — трагический».