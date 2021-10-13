Москва, 13 октября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Рост инфляции в России значительно превысил ожидания. Об этом заявил 13 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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"Да, у нас инфляция, к сожалению, подросла. Семь с лишним процентов, по-моему. Это много больше, чем мы ожидали», — сказал он

В то же время президент отметил, что Россия не прибегает к использованию печатного станка, как это делают некоторые страны.

«Об этом только недавно сказали: все банки в мире, кто-то из участников, печатают деньги как фантики. Наш — нет», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что экономика Россия по итогам 2021 года может продемонстрировать рекордный показатель роста.