Москва, 13 октября 2021, 17:08 — REGNUM Обсуждать как политические такие решения, как добыча странами Евросоюза углеводородного топлива в Арктике, было бы неверным, заявил 13 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».
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Отметив, что решение ЕС по углеводородам в Арктике теоретически может «приводить к определённым всплескам ценового характера», президент сказал, что в российская экономика от этого «не так уж и пострадает».
Он добавил, что «решения подобного характера в политическую плоскость» не следует. Так глава государства прокомментировал предложение Европейской комиссии ввести моратории на добычу в Арктике углеводородного топлива.
Напомним, ранее сегодня, 13 октября, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявил, что «уголь, нефть и газ должны оставаться под землёй в Арктике», поэтому Брюссель «выступает за глобальный мораторий на их добычу». Но это не распространяется на «добычу минеральных ресурсов в Арктике странами ЕС».
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