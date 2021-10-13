Москва, , 17:03 — REGNUM Россия выделяются на фоне других стран тем, как СМИ, даже имея государственное финансирование, могут позволить себе занимать очень критическую позицию в отношении властей. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Я, знаете, с трудом найду страну, в который средства массовой информации фактически финансируются из государственных источников и занимают такую непримиримую позицию к властям, как у нас! Мне трудно представить: Газпром финансирует одну из наших радиостанций — она занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй имеет там иностранный паспорт и вид на жительство. Работает, ничего! Всё в порядке», — заявил Путин.