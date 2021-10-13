Москва, , 16:59 — REGNUM Преследование журналистов — совершенно ненормальная практика. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Я считаю ненормальным, когда преследуют журналистов. Кстати говоря, если мы возьмём количество погибших журналистов, количество пострадавших журналистов по миру — посмотрите, где и что происходит в мире. Россия, к сожалению, не единственная страна где это происходит», — заявил Путин.