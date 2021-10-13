Москва, , 16:51 — REGNUM Банк России придерживается строгой и ответственной денежно-кредитной политики, но этого не хватает, чтобы сдерживать рост цен. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Энергетика и спецслужбы: рабочий день Владимира Путина – трансляция»

«Да, у нас инфляция, к сожалению, подросла, на 7% с лишним — констатировали 7,5%, по-моему. Это немного больше, чем мы ожидали», — заявил Путин.

«Все банки в мире, из участников, печатают деньги, как фантики. Да, наш — нет. Я вчера только встречался с председателем Центрального Банка России, и мы говорили о нашей финансовой политики — наш нет. Наш этого не делает. Но мы часть мировой системы», — указал он.