Москва, 13 октября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Банк России придерживается строгой и ответственной денежно-кредитной политики, но этого не хватает, чтобы сдерживать рост цен. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

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«Да, у нас инфляция, к сожалению, подросла, на 7% с лишним — констатировали 7,5%, по-моему. Это немного больше, чем мы ожидали», — заявил Путин.

«Все банки в мире, из участников, печатают деньги, как фантики. Да, наш — нет. Я вчера только встречался с председателем Центрального Банка России, и мы говорили о нашей финансовой политики — наш нет. Наш этого не делает. Но мы часть мировой системы», — указал он.