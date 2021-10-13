Москва, 13 октября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Экономика Россия по итогам 2021 года может продемонстрировать рекордный показатель роста. Об этом заявил 13 октября президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«По итогам этого года мы можем выйти на серьёзный рост ВВП, рекордный, на самом деле», — сказал он в ходе выступления на Российской энергетической неделе.

Напомним, накануне Международный валютный фонд повысил свой прогноз по росту ВВП России в 2021 году с прежних 4,4% до 4,7%. Неделей ранее Всемирный банк также повысил прогноз по росту российской экономики — с 3,2% до 4,3%.

Согласно базовой версии официального прогноза Минэкономразвития, рост ВВП России по итогам года должен составить 4,2%, в 2022—2023 годах ожидается рост на уровне 3%.