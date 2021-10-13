Москва, 13 октября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. В России происходит стабильное развитие демократических институтов. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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«Свыше 100 лет истории парламентаризма в России. У нас новая фракция появилась в парламенте. Всё, как и в энергетике, а здесь особенно — должно развиваться стабильно, спокойно, без всяких выбросов и негативных эмоций. Всё должно гарантировать интересы людей. И политическая система России точно так же стабильно развивается, чтобы не допустить ещё какую-нибудь революции», — заявил Путин.

«Мы лимит свой на революцию исчерпали», — подчеркнул он.

По его мнению, России нужна стабильная, спокойная обстановка, гарантирующая права и интересы граждан России и стабильное развитие экономики, социальной сферы.

«Вот мы по этому пути сейчас идём и, я надеюсь, будем идти дальше», — указал он.