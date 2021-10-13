Москва, 13 октября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. На Западе не учитывают культурных особенностей других стран, когда пытаются распространять демократические принципы государственного управления. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США в Афганистане

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«Когда в Европе, да и в Штатах разгоняют различные массовые мероприятия с помощью резиновых пуль и слезоточивого газа — это свобода или нет? Это не очень похоже на свободу. Свобода и демократия не могут не связаны с культурой и традициями определённого народа», — заявил Путин.

Путин напомнил о провале политики США в Афганистане, которая не считалась с культурой и историей афганского народа.

«Результат какой? Трагический. Опасность роста терроризма колоссальная. Распространение терроризма по региону и по миру возросло. Вот результат, результат того, что не посчитались в своё время с реалиями этой страны», — указал он.