Москва, , 16:28 — REGNUM Российское гиперзвуковое оружие способно развивать скорость свыше 20 Махов. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Гиперзвуковое оружие в действии Nationalinterest.org

Следите за развитием событий в трансляции: «Энергетика и спецслужбы: рабочий день Владимира Путина – трансляция»

«Три Маха — это в Штатах разрабатывают, и то побольше. Наши системы летят со скоростью свыше 20 Махов. Это не просто гиперзвуковые, это межконтинентальные ракеты. Это гораздо более серьёзное оружие, чем вы сейчас сказали. И они стоят уже на боевом дежурстве в России», — заявил Путин.

«В других странах тоже разрабатывают такие системы. Здесь нет ничего необычного, высокотехнологичные армии мира будут иметь такие системы», — указал он.