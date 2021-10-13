Москва, 13 октября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Отказ от атомной энергетики Германии — это потери без приобретений, поскольку у соседней страны — Франции работают атомные станции, заявил 13 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Дарья Драй ИА REGNUM Котенок на заборе

Следите за развитием событий в трансляции: «Энергетика и спецслужбы: рабочий день Владимира Путина – трансляция»

Отметив, что у Франции 80% с лишним «в энергобалансе атомной энергетики», Путин добавил:

«Какой смысл закрывать у себя, если, извините, через забор у твоего соседа атомная энергетика процветает?»

Напомним, решение полностью отказаться от атомной энергетики власти Германии приняли 9 июня 2011 г. — после аварии на первой Фукусимской АЭС (Япония).