Москва, 13 октября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Китаю нет необходимости вести войны: он первенствует в мире по паритету покупательной способности, заявил 13 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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Отметив, что китайская философия не ориентирует народ на применение силы, президент добавил:

«Китай — огромная мощная экономика, и по паритету покупательной способности Китай стал первой экономикой мира, обогнав США. Наращивая этот потенциал, Китай в состоянии добиваться реализации своих национальных целей».

Он добавил, что Пекин — «в высшей степени надёжный партнёр» Москвы. Хотя в мировой экономике наблюдается спад, российско-китайский торговый оборот за девять месяцев 2021 года превысит $100 млрд, — он вырос.