Москва, , 16:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин назвал свои отношения с американским президентом Джо Байденом достаточно устойчивыми. Об этом он заявил 13 октября, выступая на Российской энергетической неделе.

Джо Байден и Владимир Путин в 2011 году (сс) Official White House. by David Lienemann

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Российского лидера спросили, обсуждал ли он с Байденом ситуацию с ценами на нефть и сделкой ОПЕК+. Путин ответил, что эти вопросы не затрагивались, но его команда находится в контакте с администрацией США.

«И в целом у меня достаточно рабочие, на мой взгляд, устойчивые отношения сложились с президентом Байденом», — сказал Путин.

Он заявил также, что Россия не оценивает американских лидеров и будет работать с тем политиком, кого выберут сами граждане США. Отношения Москвы и Вашингтона могут возобновиться после осознания американской стороной бесперспективности конфронтации.

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