Москва, 13 октября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Запасы энергоресурсов в России носят неограниченный, планетарный характер. Об этом 13 октября в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Если так посмотреть глобально, то запасы России носят неограниченный, планетарный характер», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что Россия даже в сложных для страны сегодняшних условиях увеличивает поставки газа в Европу.

«Только один Газпром — свыше 500 миллиардов кубических метров газа. И добыча растёт. И будет расти дальше, потому что запасы только одного Газпрома свыше 35 триллионов кубических метров газа», — привёл цифры российский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает увеличить производство СПГ до 140 млн тонн в год к 2035 году, а также укрепить своё положение на этом динамичном рынке, заняв на нём около 20% за счёт низкой себестоимости добычи и конкурентной логистики.