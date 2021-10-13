Россия обладает планетарными запасами энергоресурсов — Путин
Москва, 13 октября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Запасы энергоресурсов в России носят неограниченный, планетарный характер. Об этом 13 октября в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что Россия даже в сложных для страны сегодняшних условиях увеличивает поставки газа в Европу.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает увеличить производство СПГ до 140 млн тонн в год к 2035 году, а также укрепить своё положение на этом динамичном рынке, заняв на нём около 20% за счёт низкой себестоимости добычи и конкурентной логистики.