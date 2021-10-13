Москва, 13 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Россия намерена свести к нулю уровень выбросов углекислого газа и его аналогов, ориентиром служит 2060 год. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 13 октября в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

Kremlin.ru Выступление Владимира Путина на специальной сессии 23-го Мирового энергетического конгресса

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«Россия на практике будет добиваться углеродной нейтральности своей экономики. И мы ставим здесь конкретный ориентир — не позднее 2060 года», — сказал Путин.

Он заявил также, что миру нужны механизмы балансировки энергетического рынка, нужен обстоятельный диалог между потребителями и производителями энергоресурсов. Это диалог следует освободить от политических предрассудков и навязанных клише.

Как сообщало ИА REGNUM, достижение Россией углеродной нейтральности не позднее 2060 года заложено в интенсивный сценарий стратегии низкоуглеродного развития страны до 2050 года. Проект этого документа подготовило министерство экономического развития.

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