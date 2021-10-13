Москва, , 15:20 — REGNUM Российская сторона рассчитывает, что соглашение ОПЕК+ будет действовать до конца 2022 года. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 13 октября на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Исходим из того, что соглашение будет действовать до конца следующего, 2022 года», — сказал российский лидер.

По его словам, текущие результаты соглашения указывают на то, что сотрудничество в рамках ОПЕК+ может развиваться дальше. Оно способно охватить дополнительные направления, в том числе освоение новых экологичных технологий добычи и переработки.

Страны ОПЕК+, добавил Путин, могут обмениваться практиками учета и снижения углеводородного следа. Так, в 2020 году в условиях пандемии коронавируса они наладили эффективное взаимодействие и обеспечили устойчивость нефтяной отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин связал системный энергетический кризис в Европе с изъянами «зелёной» энергетики.

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