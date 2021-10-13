Москва, 13 октября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Россия рассчитывает увеличить производство СПГ до 140 млн тонн в год к 2035 году, заявил 13 октября президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Энергетика и спецслужбы: рабочий день Владимира Путина – трансляция»

Глава государства заявил, что, по прогнозам экспертов, на горизонте 25 лет доля углеводорода в мировом энергетическом балансе может сократиться с нынешних 80−85% до 60−65%.

При этом роль нефти и угля снизится, а роль природного газа, как наиболее экологически чистого, переходного вида топлива, вырастет, отметил президент.

«К 2035 году рассчитываем увеличить производство СПГ в России до 140 млн тонн в год, а также укрепить свое положение на этом динамичном рынке, заняв на нем около 20% за счет низкой себестоимости добычи и конкурентной логистики», — сказал Путин на Российской энергетической неделе.

Как сообщалось, Международный форум «Российская энергетическая неделя» проводится с 2017 года. Прошлый форум состоялся в 2019 году. Организаторами выступают министерство энергетики РФ и правительство Москвы.

Ранее Путин заявил, что энергетическая отрасль ощутила самый серьезный шок за последние 70 лет из-за пандемии.