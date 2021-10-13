Путин раскритиковал пустые лозунги вместо анализа энергорынка
Москва, 13 октября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Вместо анализа ситуации на европейском энергетическом рынке некоторые «эксперты» лишь произносят политические лозунги. Об этом президент России Владимир Путин заявил 13 октября на Российской энергетической неделе.
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Он отметил, что скажет несколько вещей, очевидных для этой профессиональной аудитории. Вместе с тем, добавил Путин, разные ответственные лица в последнее время предпочитают забывать и замалчивать прописные истины.
Они подменяют «анализ ситуации пустыми политическими лозунгами», сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, Путин назвал тезис о возможном применении российского газа для борьбы с Европой «политически мотивированной болтовнёй».
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