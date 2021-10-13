Минск, 13 октября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В Белоруссии возбудили новое уголовное дело в отношении оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко, заявил официальный представитель следственного комитета республики Сергей Кабакович.

(сс) Witalii Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская

По его словам, расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного статьёй 382 УК.

Речь идет о «самовольном присвоении звания либо власти должностного лица».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, находящаяся в Литве с августа прошлого года, заявила, что она рассчитывает на новые санкции США, Великобритании и Канады в отношении республики.

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