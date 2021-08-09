Вильнюс, , 15:26 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, находящаяся в Литве с августа прошлого года, заявила, что она рассчитывает на новые санкции США, Великобритании и Канады в отношении республики. Она заявила об этом 9 августа на пресс-конференции в литовском МИД.

Тихановская Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«За прошедший год мы (оппозиция — ред.) на международной арене обрели много друзей, которые предпринимают действенные меры против режима (президента Белоруссии Александра) Лукашенко. Надеемся на то, что США, Великобритания и Канада вскоре объявят о новых санкциях, направленных против него», — сказала она.

Также Тихановская отметила, что у белорусской оппозиции остаются все те же требования — освобождение политических заключенных и проведение новых выборов президента страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он уйдет с занимаемого им поста «очень скоро».