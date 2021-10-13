Вице-премьер РФ Оверчук посетит Вашингтон в ближайшие дни
Вашингтон, 13 октября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук посетит Вашингтон. Об посол в ходе открытия годового собрания Американо-российского делового совета заявил посол России в США Анатолий Антонов.
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Антонов добавил, что у заместителя председателя российского правительства запланированы встречи с представителями администрации США и бизнесменами по проблематике двусторонней торговли и инвестиций.
Посол добавил, что США являются одним из ведущих экономических партнёров России (седьмое место). Также Соединённые Штаты остаются в числе ведущих инвесторов российской экономики.
Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России с трехдневным визитом находится заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. 12 октября она провела встречу с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, в ходе встречи обсуждали двухсторонние отношения России США. Прошедшие переговоры она назвала конструктивными.