Минск, 12 октября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Международный валютный фонд резко изменил свой прогноз по перспективам белоруской экономики и ожидает её прироста по итогам 2021 года на 2,1%. Об этом говорится в опубликованном 12 октября обзоре World Economic Outlook.

AgnosticPreachersKid МВФ

Ранее на эту тему: Белоруссию ждёт экономический спад — новый прогноз Всемирного банка

В апрельском прогнозе МВФ оценивал сокращение ВВП Белоруссии на 0,4% по итогам нынешнего года. Прирост белорусской экономики в следующем, 2022 году фонд теперь оценивает на уровне 0,5%, и это тоже резкая корректировка предыдущего прогноза (0,8% в апрельской публикации).

Также читайте: Moody's ухудшило рейтинг Белоруссии до «негативного»

Эксперты фонда прогнозируют инфляцию в Белоруссии по итогам 2021 года на уровне 9,2% (6,9% в апрельском прогнозе), а в 2022 году — на уровне 8,3% (5,5% в предыдущем прогнозе). Таким образом, прогнозные показатели претерпели почти кратную корректировку.

Читайте об изменении официального прогноза: Лукашенко тайно меняет планы на 2021 год

На прямо противоположный изменён прогноз МВФ по платёжному балансу постсоветской республики. По итогам 2021 года фонд ожидает профицита текущего счёта на уровне 0,4% ВВП при том, что полгода назад его же эксперты предсказывали дефицит на уровне 0,3% белорусского ВВП. Оценка этого же показатели на 2022 год оставлена без изменений (0,7% ВВП).

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии