Москва, , 14:49 — REGNUM Суд приговорил к семи годам лишения свободы бывшего начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кирилла Черкалина. Об этом объявили 22 апреля в Московском гарнизонном военном суде.

Черкалина суд признал виновным в мошенничестве и получении взятки в размере $850 тыс. Эти преступления предусмотрены ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Согласно решению суда, бывший полковник ФСБ проведёт семь лет в колонии строгого режима. Кроме того, с Черкалина взыскано более 600 млн рублей по искам пострадавших.

Черкалин ранее признал вину в суде, его дело рассматривали в упрощённом порядке. Сторона обвинения просила для него 11 лет колонии.

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