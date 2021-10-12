Москва, , 15:38 — REGNUM В Госдуме неизбежны разногласия, однако все дискуссии должны идти в контексте конструктивного межфракционного диалога. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.

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«Да, конечно, разногласий в подходах, позиций и взглядах не избежать — это абсолютно нормально. Парламент — именно та площадка, где должны звучать разные мнения, и в дискуссиях, спорах открываться должна дорога сбалансированным решениям», — заявил Путин.

«Здесь огромное значение играет конструктивный межфракционный диалог, широкое обсуждение ключевых вопросов с участием регионов, структур гражданского общества, постоянное рабочее взаимодействие с правительством Российской Федерации — всё это необходимое условие и прочная основа для принятия качественных, востребованных реально работающих законов», — указал он.