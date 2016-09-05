12 Октября
 
15:56

Путин предложил поменять индексацию материнского капитала

В бюджете заложено достаточно средств для проведения всех мер социальной политики. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.

15:51

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов поделился своими впечатлениями от встречи парламентариев и президента РФ.

«Депутатов Госдумы из парламента привезли в Большой Кремлевский дворец на автобусах. Перед посадкой у всех ещё раз измерили температуру. Накануне все сдали три ПЦР-теста… Судя по рассадке и расстановке стульев, президент будет обращаться к парламенту с расстояния не менее 50 метров до первого депутатского ряда», — отметил он в Facebook.

15:50

«Каждый второй рубль идёт на социальную политику и здравоохранение» — Путин

Расходы на социальную политику являются важнейшими в федеральном бюджете. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.

15:45

Володин рассказал о стремлении Госдумы принимать более качественные законы

Госдума нацелена принимать более качественные законы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках встречи президента РФ с депутатами.

15:42

Путин назвал главную угрозу стабильного развития России

Низкие доходы граждан — это главная угроза стабильному развитию страны. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.

15:38

Разногласия в парламенте должны вести к сбалансированным решениям — Путин

В Госдуме неизбежны разногласия, однако все дискуссии должны идти в контексте конструктивного межфракционного диалога. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.

15:38

В Госдуме VIII созыва осталось немало депутатов, которые избирались в парламент уже не один раз, и это благоприятный фактор с точки зрения поддержания преемственности. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.

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15:38

Курс на обновление депутатов начался по инициативе «Единой России». Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.

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15:37

Президент России Владимир Путин 12 октября поздравил депутатов Госдумы с началом работы нижней палаты парламента на встрече с ними.

Читайте также: Путин поздравил депутатов с победой на «конкурентных и открытых выборах»

15:35

Путин поручил в течение месяца разработать дополнительные меры поддержки россиян в условиях повышенной инфляции.

15:35

Путин поручил в течение месяца разработать дополнительные меры поддержки россиян в условиях повышенной инфляции