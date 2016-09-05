Путин предложил поменять индексацию материнского капитала
В бюджете заложено достаточно средств для проведения всех мер социальной политики. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.
Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов поделился своими впечатлениями от встречи парламентариев и президента РФ.
«Депутатов Госдумы из парламента привезли в Большой Кремлевский дворец на автобусах. Перед посадкой у всех ещё раз измерили температуру. Накануне все сдали три ПЦР-теста… Судя по рассадке и расстановке стульев, президент будет обращаться к парламенту с расстояния не менее 50 метров до первого депутатского ряда», — отметил он в Facebook.
«Каждый второй рубль идёт на социальную политику и здравоохранение» — Путин
Расходы на социальную политику являются важнейшими в федеральном бюджете. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.
Володин рассказал о стремлении Госдумы принимать более качественные законы
Госдума нацелена принимать более качественные законы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках встречи президента РФ с депутатами.
Путин назвал главную угрозу стабильного развития России
Низкие доходы граждан — это главная угроза стабильному развитию страны. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.
Разногласия в парламенте должны вести к сбалансированным решениям — Путин
В Госдуме неизбежны разногласия, однако все дискуссии должны идти в контексте конструктивного межфракционного диалога. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.
В Госдуме VIII созыва осталось немало депутатов, которые избирались в парламент уже не один раз, и это благоприятный фактор с точки зрения поддержания преемственности. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.
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Курс на обновление депутатов начался по инициативе «Единой России». Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.
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Президент России Владимир Путин 12 октября поздравил депутатов Госдумы с началом работы нижней палаты парламента на встрече с ними.
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Путин поручил в течение месяца разработать дополнительные меры поддержки россиян в условиях повышенной инфляции.
Путин поручил в течение месяца разработать дополнительные меры поддержки россиян в условиях повышенной инфляции