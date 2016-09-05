Президент РФ Владимир Путин 12 октября проводит встречу с депутатами Госдумы РФ VIII созыва. В ходе встречи российский лидер намерен затронуть ряд тем, в числе которых — экономическое положение населения, ситуация с пандемией коронавируса, социальные проблемы и многое другое.

Позднее Путин проведёт встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который приехал в Москву с рабочим визитом. Стороны обсудят реализацию трёхсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Также оба лидера коснутся вопросов двустороннего сотрудничества и укрепления мира и стабильности на Южном Кавказе, а также взаимодействие двух стран в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

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