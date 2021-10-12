Луганск, 12 октября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Представители Украины сорвали заседание подгруппы по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом 12 октября заявила пресс-секретарь делегации Луганской Народной Республики на Минских переговорах Мария Ковшарь.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

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«Украина сорвала работу подгруппы по гуманитарным вопросам: на первых же минутах украинские представители покинули заседание», — отметила пресс-секретаря делегации ЛНР.

При этом, как подчеркнула Ковшарь, украинская сторона для блокировки работы подгруппы использовала «надуманные организационные вопросы».Более того, представитель Украины позволила себе оскорбительные высказывания в отношении одного из представителей Донбасса.

«Реальная же причина срыва Украиной работы остаётся неизменной — абсолютная неспособность и полное нежелание Украины выполнять взятые на себя обязательства, — подчеркнула Ковшарь. — При этом никаких внятных объяснений своего бездействия и деструктивной позиции Украина предоставить не может, отсюда, видимо, и систематический демарш украинской делегации под надуманными причинами».

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Напомним, власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. До этого после госпереворота на Украине республики на востоке страны — Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика — провели народный референдум и объявили о независимости.

В 2015 году Украина, ДНР и ЛНР подписали Минские соглашения, согласованные со странами «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина). Согласно договорённостям, все стороны конфликта обязуются отвести войска от линии фронта, прекратить огонь и начать диалог по мирному урегулированию конфликта. Однако украинские власти системно нарушают Минские соглашения.