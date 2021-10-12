Москва, , 05:31 — REGNUM За время конфликта в Донбассе погибли 14 тысяч граждан, и 9 тыс. из них проживали в Донецкой и Луганской Народных республиках, сообщил 11 октября глава ЛНР Леонид Пасечник.

Глава ЛНР Леонид Пасечник Lug-info.com

В интервью газете «Известия» он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, который с трибуны Генассамблеи ООН заявил об огромных жертвах, не упомянув о том, что большая часть из них приходится на жителей двух республик.

«Когда Зеленский выходит на трибуну Генассамблеи ООН и говорит о 14 тыс. погибших в ходе нашего конфликта, он почему-то забывает упомянуть, глядя в глаза иностранцам, что из 14 тыс. погибших 9 тыс. — это люди, погибшие от рук украинских карателей: 5 тыс. человек в ДНР и около 4 тыс. в ЛНР», — сказал Пасечник.

Он добавил, что десятки тысяч человек с 2014 года получили ранения, увечья и травмы, «наносящие порой непоправимый ущерб здоровью».

«Только за период так называемого действия «допмер», с июля 2020 года, пострадали уже более 200 человек, 30 — это мирные жители», — объяснил глава ЛНР.

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Ранее в ЛНР сообщили, что более 370 украинских военнослужащих составили небоевые потери оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ «Север» в Донбассе с момента вступления в силу дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

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