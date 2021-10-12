В Техасе запретили принуждать население к вакцинации от COVID-19
Остин, США, 12 октября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Руководство предприятий и организаций в американском штате Техас не имеют права требовать обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции от своих сотрудников или клиентов. Такой указ издал губернатор штата республиканец Грэг Эбботт.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»
«Я издал указ о запрещении обязательной вакцинации какой-либо организацией», — написал губернатор Twitter.
Эбботт добавил, что этот вопрос также вынесен на специальную сессию законодательного собрания штата.
«Вакцинация от COVID-19 безопасна, эффективна и является нашей лучшей защитой от вируса, но она всегда должна оставаться добровольной и без принуждения», — подчеркнул губернатор штата.
Согласно документу, ни одна организация не имеет права никого принуждать к получению вакцины от COVID-19, будь то «сотрудник или потребитель, который не согласен на вакцинацию по любым причинам личного характера, из-за религиозных убеждений или по медицинским соображениям.
Эбботт также отметил, что число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Техасе продолжает снижаться и сейчас находится на самом низком уровне с 29 июля. Кроме того, в Техасе 12 октября также зарегистрировано наименьшее количество смертей от последствий коронавируса за последние три месяца.
Читайте также: В Техасе обвинили Байдена в росте заболеваемости среди мигрантов
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр города Макаллена в штате Техас республиканец Хавьер Виллалобос обвинил американского президента Джо Байдена в том, что тот спровоцировал рост заболеваемости COVID-19 среди нелегальных мигрантов.