Остин, США, , 10:53 — REGNUM Мэр одного из городов, расположенных в штате Техас, на границе США и Мексики, обвинил американского президента Джо Байдена в том, что тот спровоцировал рост заболеваемости COVID-19 среди нелегальных мигрантов, сообщает New York Post.

Глава города Макаллена республиканец Хавьер Виллалобос, который был вынужден по указанию федеральных властей создать центры содержания для 1,5 тыс. мигрантов, у которых был обнаружен коронавирус, отметил, что ему пришлось объявить о чрезвычайной ситуации в своем городе из-за роста числа случаев заражения новым вирусом.

Из 7 тыс. мигрантов, выпущенных федеральными властями в Макаллен на прошлой неделе, 1,5 тыс. теперь болеют COVID-19, подчеркнул Виллалобос в видеозаписи, выложенной 4 августа на Facebook.

«В последнее время к нам завозят около 1,8 тыс. иммигрантов в день», — сказал он.

«Затем, в сочетании с тем фактом, что 15% иммигрантов заражены COVID, это вызвало серьезные проблемы в нашем замечательном городе Макаллен», — добавил он.

Виллалобос указал на то, что на этой неделе город создал временные убежища для размещения мигрантов с положительным результатом на коронавирус, чтобы предотвратить вспышки болезни в сообществе. Но город был вынужден переместить убежища всего через 24 часа из-за негативной реакции разъяренных жителей. По словам Виллалобос, вина лежит непосредственно на Байдене и Вашингтоне, а не на нем.

«Если вы хотите обвинить кого-то, давайте сделаем это», — сказал он своим жителям на видео.

«Позвоните своему президенту, позвоните своему конгрессмену и позвоните своим сенаторам — если вы хотите обвинить их, обвините их. Возложите это на тех, кто несет ответственность, и это Вашингтон», — добавил он.