Остин, США, 6 августа 2021, 10:53 — REGNUM Мэр одного из городов, расположенных в штате Техас, на границе США и Мексики, обвинил американского президента Джо Байдена в том, что тот спровоцировал рост заболеваемости COVID-19 среди нелегальных мигрантов, сообщает New York Post.
Глава города Макаллена республиканец Хавьер Виллалобос, который был вынужден по указанию федеральных властей создать центры содержания для 1,5 тыс. мигрантов, у которых был обнаружен коронавирус, отметил, что ему пришлось объявить о чрезвычайной ситуации в своем городе из-за роста числа случаев заражения новым вирусом.
Из 7 тыс. мигрантов, выпущенных федеральными властями в Макаллен на прошлой неделе, 1,5 тыс. теперь болеют COVID-19, подчеркнул Виллалобос в видеозаписи, выложенной 4 августа на Facebook.
Виллалобос указал на то, что на этой неделе город создал временные убежища для размещения мигрантов с положительным результатом на коронавирус, чтобы предотвратить вспышки болезни в сообществе. Но город был вынужден переместить убежища всего через 24 часа из-за негативной реакции разъяренных жителей. По словам Виллалобос, вина лежит непосредственно на Байдене и Вашингтоне, а не на нем.