Москва, 12 октября, 2021, 05:08 — ИА Регнум. Росгвардия предлагает ужесточить проверки граждан при получении ими разрешения на оружие, чтобы оно не попало в руки экстремистов или террористов. Соответствующая норма содержится в законопроекте, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что дополнительные полномочия в этой сфере могут появиться у Министерства внутренних дел России и Федеральной службы безопасности.

Гражданину может быть отказано в выдаче лицензии на приобретение оружия, если по результатам проверки в отношении него вынесено «заключение о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности».

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Соответствующее заключение разработчики законопроекта предложили выносить в порядке, подготовленном правительством России. Утверждать такое заключение должно будет уполномоченное лицо из Росгвардии, которая контролирует оборот оружия в России.