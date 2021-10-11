Минск, 11 октября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В 2022 году госбюджет Белоруссии останется дефицитным — то есть расходы будут превышать доходы. Пополнить бюджет призван перевод индивидуальных предпринимателей (ИП) на «электронную платформу» с новыми правилами налогового исчисления, взимание налога на недвижимость с владельцев единственного жилья (в том числе квартир) и с покупок в зарубежных интернет-магазинах (в том числе российских). Об этом

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Сборщик налогов

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Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов 10 октября в эфире государственного телеканала «ОНТ» рассказал о налоговых нововведениях. По его словам, зарубежные интернет-магазины будут понуждать регистрироваться в Белоруссии с целью уплаты налогов в бюджет постсоветской республики, где налог на добавленную стоимость (НДС) составляет 20%.

Говоря о дефицитном бюджете 2021 года и планах на следующий год, чиновник сообщил: «У нас был достаточно весомый дефицит на уровне 4 млрд рублей, который в начале года с учетом уточнений всевозможных возрос до 6-ти — то есть более 3% ВВП, которые планировалось покрыть за счет остатков бюджета, то есть той подушки, которую мы скопили, не потратив все до последнего в предыдущие годы. По итогам девяти месяцев наш дефицит составляет чуть более 1 млрд рублей, то есть менее 1% ВВП. Поэтому мы не сможем полностью выйти из дефицита, восстановиться так, как мы работали до того. Плюс — определенные отрасли подвержены санкционному давлению. Но каких-то сбоев, неплатежей, невыполнения государством своих обязательств не будет. На следующий год мы планируем сгруппировать доходы, отказаться от расходов, которые могут подождать, чтобы быть в балансе. Рост зарплаты в любом случае будет, он будет выше, чем инфляция».

Напомним, ранее Александр Лукашенко инициировал и ввёл ряд налогов, изумивших белорусскую и зарубежную общественность. В частности, был введён налог на безработных — под него попали также проживающие в Белоруссии граждане России, налог на автовладельцев — под видом дополнительного «сбора за допуск автотранспортного средства к дорожному движению», налог на выезжающих за границу — тоже в виде сбора при выезде из Белоруссии, в том числе на территорию России — другой части Союзного государства.

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