Москва, 11 октября 2021, 14:36 — REGNUM Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд прибыла в Москву, сообщает 11 октября РИА Новости.
Отмечается, что Нуланд прилетела в столичный аэропорт Домодедово днем, ее встретил посол США в России Джон Салливан.
Как сообщало ИА REGNUM, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак встретится с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд 13 октября
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