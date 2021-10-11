Москва, , 13:32 — REGNUM Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прилетает в Россию по приглашению МИД РФ и не будет встречаться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Виктория Нуланд (сс) Ssturner71

«У госпожи Нуланд не может быть контактов с Владимиром Владимировичем, все-таки она гость министерства иностранных дел, и прежде всего своего визави — господина Рябкова, с кем у нее будут основные переговоры», — сказал Песков.

По его словам, в администрации президента Нуланд примет помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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