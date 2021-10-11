Киев, 11 октября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчук, которого обвиняют в государственной измене, вручено ходатайство об избрании в отношении него новой меры пресечения. Об этом 11 октября сообщил депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин.

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Он уточнил, что сторона обвинения требует для него заключения под стражу или залога в размере $38 млн.

«Медведчуку только что вручили ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд гривен», — написал он в телеграмм-канале.

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При этом депутат отметил, что Медведчук уже находится под домашним арестом и его не нарушает.

«И по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую», — подчеркнул Кузьмин.

Он добавил, что Медведчук самостоятельно не сможет внести залог, так как наложенные ранее на него санкции не позволяют ему осуществлять финансовые операции.

Один из адвокатов политика Лариса Чередниченко назвала сумму залога нереальной.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении досудебного расследования по обвинению главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. При этом 31 августа политику было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста ещё на два месяца, так как, по мнению прокурора, в ходе ознакомления с материалами уголовного производства подследственный может их уничтожить.