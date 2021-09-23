Киев, , 17:00 — REGNUM Сегодня, 23 сентября, под стенами Верховной рады Украины состоялся очередной митинг представителей и сторонников партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» ОПЗЖ) против политически мотивированного преследования оппозиции на Украине.

Верховная рада Вадим Чуприна

В пресс-службе ОПЗЖ отмечают, что если на предыдущей акции, 9 сентября, в поддержку лидера политсилы, народного депутата Украины Виктора Медведчука собрались более 6 тысяч человек, то в этот раз она стала еще более масштабной. Кроме лидеров партии в митинге также приняли участие представители ее региональных ячеек, молодежного крыла ОПЗЖ и рядовые украинцы. Тысячи граждан требовали от власти прекратить политические репрессии и фальсификацию уголовных дел против первых лиц крупнейшей оппозиционной партии страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Юрий Бойко заявил, что цель преследования властью Медведчука — не позволить политику, пользующемуся широкой поддержкой украинских граждан, заниматься политической деятельностью.

«Вместо того чтобы выполнять свои предвыборные обещания, власти оказывают давление на тех, кто говорит правду, кто открывает людям глаза на то, что реально происходит в стране. Сначала закрыли телеканалы, потом стали преследовать наших товарищей, народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Виктора Медведчука закрыли под домашний арест именно для того, чтобы не дать ему возможность проводить политическую деятельность», — отметил Юрий Бойко.

Сопредседатель ОПЗЖ, народный депутат Вадим Рабинович также уверен, что, преследуя оппозиционеров, действующая власть пытается заставить их замолчать и таким образом хочет скрыть правду о происходящем в стране от своих граждан. Он подчеркнул, что главное отличие оппозиции от власти Украины заключается в том, что власть в первую очередь заботит мнение зарубежных кураторов, в то время как Медведчук и «Оппозиционная платформа — За жизнь» думают о благосостоянии украинцев.

«Наше расхождение с ними в том, что мы предлагаем, чтобы жил народ, а они заботятся, чтобы не обиделись зарубежные дяди. Поэтому вы боретесь сегодня не за ОПЗЖ, не за какого-то конкретного человека, а за себя, за будущее ваших детей, которых хотят загнать в такую же беспредельную нищету, как и вас», — констатировал народный депутат.

Народный депутат, член ОПЗЖ Юрий Загородний уверен, что власть боится правды, боится оппозиции, поэтому и начала политическое преследование Медведчука.

«Зеленский боится Виктора Медведчука, боится правды и нашей партии. Хотя именно на таких идеях Медведчука, как народовластие, «сшивание» Украины, ментальное возвращение граждан Донбасса и Крыма в Украину, Зеленский строил свою предвыборную программу и получил поддержку граждан на выборах президента», — подчеркнул Загородний.

ИА REGNUM напоминает, что лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук в настоящий момент обвиняется властями в государственной измене и с начала мая находится под домашним арестом. В генпрокуратуре страны заявили о завершении следствия по его делу еще 20 августа.