Киев, , 18:26 — REGNUM Новое ходатайство, которое вручили главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку о продлении срока домашнего ареста еще на два месяца, связано с тем, что в начале сентября начнется очередной политический сезон, и оппозиционный политик не сможет принять в нем участие.

Виктор Медведчук Пресс-служба Виктора Медведчука

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявила сегодня, 2 сентября, одна из адвокатов Медведчука Лариса Чередниченко.

Адвокат напомнила, что 20 августа прокуроры объявили стороне защиты об окончании досудебного расследования. Тем самым прокуроры посчитали, что все доказательства, которые им нужны для составления обвинительного акта и направления его в суд, они собрали. Времени для сбора других доказательств им не нужно, собственно говоря не нужно и собирать другие доказательства.

«Практика ЕСПЧ, национальная судебная практика, говорит о том, что после завершения досудебного расследования исчезают и минимизируются все риски для вмешательства стороны защиты в ход досудебного расследования. То есть, подозреваемый уже никак не сможет помешать собирать доказательства», — заявила Чередниченко, отметив, что защита в этом контексте была крайне удивлена вручением очередного ходатайства о продлении срока действия меры пресечения.

«По нашему глубокому убеждению, такой ход прокуроров связан с тем, что в начале сентября начнется очередной политический сезон и таким образом, продолжая находиться под действием меры пресечения, Медведчук не сможет принять в нем участие. А политический сезон ожидается горячий, ибо социальные вопросы, которые зреют в стране, они с наступлением осени и дальше, с наступлением зимы, они будут только обостряться. Мы все знаем о тарифах, мы все знаем об увеличении стоимости на электроэнергию и на все остальное», — указала адвокат.

По ее словам, если абстрагироваться от политики и перейти чисто в сферу права, то очень правильным является позиция стороны защиты, которая считает, что таким образом сторона обвинения давит процессуально на защитников и на их клиента, заставляя их ускориться с ознакомлением с материалами уголовного расследования, дабы ускорить направление обвинительного акта в суд и тем самым ущемить в праве на защиту и в праве на справедливый суд.

ИА REGNUM напоминает, что 13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 9 июля суд продлил домашний арест до 7 сентября.