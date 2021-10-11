Белград, 11 октября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин рассказал 8 октября, что он сделал уже три прививки от COVID-19 вакциной «Спутник V», разработанной центром им. Гамалеи, так как считает ее очень эффективной и доверяет российской медицине.

Sevdz.ru Вакцина «Спутник V»

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«Я выбрал «Спутник V», доверяю российской медицине, и я в этом далеко не одинок. У нас один из самых продаваемых журналов — «Русский доктор». Многие в Сербии доверяют российской медицине, вашим знаниям и науке, и я среди них», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Вулин отметил, что российская вакцина является очень эффективной и у него хорошее самочувствие после прохождения вакцинации «Спутником V», позволяющее ему вести работу в нормальном режиме, а также не было никаких побочных эффектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что во время пребывания у власти нынешнего руководства Сербия не станет вступать в НАТО, будет строго соблюдать военный нейтралитет и не станет поддерживать антироссийские санкции.