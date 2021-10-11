Белград, , 09:49 — REGNUM Во время пребывания у власти нынешнего руководства Сербия не станет вступать в НАТО, будет строго соблюдать военный нейтралитет и не станет поддерживать антироссийские санкции. Об этом 11 октября заявил сербский министр внутренних дел Александр Вулин.

Александр Вулин Mediaportal.vojvodina.gov.rs

«Пока Сербией руководит президент (Александр) Вучич, и пока я в структурах безопасности, Сербия не станет членом НАТО, и мы очень строго будем заботиться о сохранении нашего военного нейтралитета», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Вулин отметил, что также Сербия никогда не будет поддерживать вводимые Западом против России санкции.

«История показала, что каждая русофобия является и сербофобией. Еще ни разу не было, чтобы кто-то напал на Россию и не напал на Сербию. Это уже не зависит от нас — такова закономерность», — добавил глава МВД Сербии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин рассказал, что сербские армия и полиция получат из России, согласно заключенным контрактам, новейшие оборудование и вооружение.