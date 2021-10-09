Лондон, 9 октября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Коронавирус SARS-CoV-2 мог эволюционировать в теле инфицированного в 2012 году китайского шахтера, пишет газета Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Отмечается, что вирус может совершать эволюционные скачки и переживать множественные мутации, когда долгое время находится в теле одного человека.

Газета пишет, что много сотен мутаций произошли в одном шахтере, чтобы привести к образованию SARS-CoV-2 — «десятилетия уместились примерно в шесть месяцев».

«Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки», — говорится в статье.

По данным Telegraph, в 2012 году у шестерых шахтеров, разгребавших остатки помета летучих мышей в шахте в провинции Юньнань, выявили болезнь, похожую на пневмонию.

Трое заболевших умерли, еще трое провели в больнице до шести месяцев. Спустя год ученые из Уханя в том же месте обнаружили коронавирус летучих мышей. Образцы этого вируса отправили исследователям в Ухань, где была зафиксирована первая вспышка COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международная группа экспертов, посетившая Китай, не пришла к однозначному выводу о происхождении вируса SARS-CoV-2. Они заключили, что более вероятен сценарий, при котором вирус сначала распространился между животными, а затем передался человеку. Лабораторное происхождение вируса названо наименее вероятным.

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