Вашингтон, , 06:07 — REGNUM Соединенные Штаты выделили более $3 млн на исследование коронавирусов в том числе и Китаю, сообщает портал Intercept со ссылкой на документы.

Коронавирус

По данным портала, одним из получателей американских грантов был институт вирусологии в Ухане. Средства на исследования выделялись в рамках гранта от Национальных институтов здоровья США в период с 2014 по 2019 годы.

«Проект призван помочь выяснить, какие факторы позволяют животным коронавирусам развиваться и проникать в человеческую популяцию через изучение разнообразия вирусов в критической группе животных (летучие мыши) в местах с высоким риском зарождения (рынки дикой природы) в очаге появления новых заболеваний (Китай)», — цитируется документ.

Отметим, что ряд экспертов и политиков утверждали, что пандемия коронавирусной инфекции пошла из Уханя. При этом власти и разведка США пока не смогли доказать происхождение COVID-19.