Москва, 8 октября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие применяют тактику по незаметному сокращению расстояния между позициями. Об этом 8 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM служащий Народной милиции ЛНР на условиях анонимности.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Единственное, что тут практически без изменений — это фронт. Правда, есть тенденции на сокращение дистанции. Если пару лет назад между позициями было 3−4 км, то сейчас до 50 метров. Ну и как результат обострение, стрельба, трупы с обеих сторон», — заявил эксперт.

«Наши зачастую не замечали. Но противник активно и скрытно рыл окопы в нашу сторону до тех пор, пока они практически не сходились. Потом, осознав применение ВСУ этой тактики, наши стали рыть окопы точно так же», — заявил политолог.

Напомним, что украинские силовики регулярно обстреливают территорию Луганской народной республики.