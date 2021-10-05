Луганск, , 09:22 — REGNUM Силовики Украины за последние 24 часа один раз подвергли обстрелу территорию Луганской Народной Республики. Об этом 5 октября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня», — приводит слова представителя ЛНР в СЦКК РИА Новости.

Также он уточнил, что украинские силовики обстреляли из гранатомета подконтрольный ЛНР населенный пункт Голубовское.

Как передавало ИА REGNUM, 4 октября в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что силовики Украины ведут размещение вооружения и техники в жилых районах населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, которые находятся под контролем Киева.