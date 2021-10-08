Батуми, Грузия, 8 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Частичное обрушение дома в Батуми могло произойти из-за взрыва бытового газа. Об этом сообщила журналистам и. о. мэра города Лела Сурманидзе.

Цитата из видео Обрушение жилого дома в Батуми

Следите за развитием событий в трансляции: «Обрушение жилого дома в Батуми — трансляция»

Она прокомментировала сообщения о том, что причиной обрушения могла стать надстройка, которую ранее сделали на доме.

«Несколько лет назад на доме надстроили шестой этаж, но это не могло стать причиной. Возможно, был взрыв из-за утечки газа. Точно сейчас ничего не скажу», — сказала Сурманидзе

Она также подчеркнула, что здание не было аварийным.

Напомним, 8 октября произошло частичное обрушение части пятиэтажного дома, расположенного на улице 26 мая. По данным СМИ, из завалов достали двух выживших детей.